Adrian Rus: Trebuie să facem tot posibilul să ne calificăm la Euro-2020

17:30

Comercializarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte, serviciile de consultanţă IT, canalele TV cu plată, serviciile de arhitectură şi serviciile IT de outsourcing sunt sectoarele cu cel mai înalt grad de concurenţă în acest an, a declarat luni preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, la prezentarea Raportului privind evoluţia concurenţei în sctoare cheie pentru 2019.