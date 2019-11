Cristian Denis este câștigătorul celei de-a zecea ediții iUmor. Povestea uluitoare a scamatorului

11:40

Decizie fără precedent a unei instanțe din România. Este pentru prima oară în ultimii 30 de ani când Justiția, ca urmare a unei plângeri făcute de primarul Robert Negoiță, a decis că în cazul celor 12 hectare de teren din Parcul IOR retrocedarea a fost făcută ILEGAL și DESFIINȚEAZĂ dispoziția primarului ADRIEAN VIDEANU din 2005, […]