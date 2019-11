SUA cer noului preşedinte din Sri Lanka să respecte drepturile omului

20:00

Preşedintele Klaus Iohannis, candidat al PNL la alegerile prezidenţiale, a declarat luni că nu va participa la o dezbatere cu contracandidata sa, Viorica Dăncilă, lider al PSD, pentru că aceasta reprezintă un "partid nereformat" care "a atacat românii în stradă" şi a tolerat permanent "atacuri xenofobe de cea mai joasă speţă"."Unii au început să dezbată dezbaterea. În esenţă, o dezbatere este un lucru onorabil între politicieni, dar nu particip la o dezbatere cu contracandidata, fiindcă doamna Dăncilă, contracandidata mea în turul doi, reprezintă un partid nedemocratic, nereformat, reprezintă guvernul care a întruchipat regimul toxic Dragnea - Dăncilă, regim care a guvernat cras împotriva românilor, (...) şi a atacat românii în stradă în acel 10 august de anul trecut. Pe reprezentanta unui astfel de partid, nedemocratic, care a guvernat împotriva românilor, şi care mai nou aruncă acuzaţii xenofobe în spaţiul public, o astfel de candidată nu pot să o întâlnesc la o dezbatere. Despre ce să vorbim?", a declarat la Ploieşti preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul unei manifestări electorale.Şeful statului susţine că nu are ce discuta cu liderul PSD, Viorica Dăncilă, "care a tolerat permanent atacuri xenofobe de cea mai joasă speţă, făcându-se că este plecată undeva"."Despre ce să vorbim? A, sigur cineva poate să răspundă: 'Dar cum n-aveţi despre ce vorbi? Este vorba despre România şi despre români'. Da, România în extern a fost compromisă de această contracandidată a mea. Vă amintiţi când s-a dus la New York şi a promis că face şi drege lucruri care ne-au pus în mare dificultate? S-a dus într-o ţară prietenă din vecinătate şi a confundat-o în discursul public cu o altă ţară? Să vorbim despre viitorul românilor. Eu să vorbesc cu contracandidata despre viitorul românilor eu, care îmi doresc un viitor foarte bun pentru români? Şi contracandidata a condus Guvernul care a guvernat împotriva românilor şi i-a bătut în stradă pe români? O candidată care a tolerat permanent atacuri xenofobe de cea mai joasă speţă, făcându-se că este plecată undeva. Cu această doamnă să discut despre Europa? ", a spus preşedintele Iohannis.În opinia acestuia PSD reprezintă, în sine, "un deficit democratic"."A pus această contracandidată a mea pe unii din echipa de la PSD să spună lucruri foarte ciudate, cum că eu mi-aş dori să adun PSD-iştii undeva pentru reeducare. (...) Ca să reeduci pe cineva prima data trebuia să fie educat. Or, de la persoane care mă atacă cu mizerii xenofobe nu pot pur şi simplu să presupun că au beneficiat de prima etapă esenţială de educaţie. Unii bine intenţionaţi au vehiculat în spaţiul public o chestiune, că lipsa acestei dezbateri ar reprezenta un deficit democratic. În România există un deficit democratic şi are un nume: se numeşte Partidul Social Democrat", a afirmat Klaus Iohannis.Şeful statului a susţinut că "schimbarea se produce chiar acum", în pragul turului al doilea al prezidenţialelor, amintind că a fost demis "guvernul care a reprezentat chintesenţa regimului de tristă amintire Dragnea - Dăncilă"."Schimbarea se produce acum, în acest moment, deja când vorbim. Această schimbare a început cu europarlamentarele, care au fost câştigate de PNL. Tot atunci s-a produs o mare minune - am convocat un referendum şi nu doar că l-am câştigat, ci l-am câştigat cu 6,5 milioane de voturi, pentru o justiţie dreaptă în România. Am continuat bine: a fost demis acel guvern eşuat, acel guvern toxic, care a reprezentat chintesenţa regimului de tristă amintire Dragnea - Dăncilă. Parlamentul a înţeles să pună în practică votul românilor din 26 mai, după care s-a reuşit mare minune pentru mine: s-a îndeplinit ce am prevăzut - s-a reuşit instalarea unui guvern liberal, s-a instalat guvernul Ludovic I. (...) Avem şansa să terminăm anul cu mine, adică un candidat de centru-dreapta, un candidat al PNL preşedinte şi cu un guvern liberal. Este o premieră absolută şi eu cred că ne-o dorim cu toţii, dar pentru asta mai e un pic de lucru până la sfârşitul acestei săptămâni", a spus Iohannis.Preşedintele a subliniat că prezenţa la vot este extrem de importantă. "Găndiţi-vă la ce s-a întâmplat în 2016, când PSD-iştii au câştigat alegerile, nu fiindcă au avut un număr enorm de voturi, n-au avut voturi mai multe decât altădată, însă absenteismul de la vot i-a dus pe PSD-şti la putere, absenteismul a făcut posibil acest regim toxic Dragnea-Dăncilă şi noi aşa ceva nu ne dorim încă odată. De aceea convingeţi-i pe români să meargă la vot. Şi atunci putem să mergem mai departe. (...) Putem să facem împreună România normală", a adăugat şeful statului. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Simona Aruştei)