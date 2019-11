Chiriac, decorat cu Ordinul Soarelui Răsare: Cel mai important lucru este să putem dărui

22:00

Un număr de 25 de persoane sunt internate în unităţi medicale din judeţul Timiş în urma cazului de la Timişoara, potrivit unei informări a Ministerului Sănătăţii, dată publicităţii luni seara.Astfel, la Spitalul "Louis Ţurcanu" sunt internaţi 12 copii cu evoluţie favorabilă şi monitorizaţi până marţi şi 5 adulţi însoţitori, iar la Spitalul Judeţean de Urgenţă sunt internate opt persoane, toate stabile, însă cifrele sunt în dinamică.Potrivit sursei citate, la locul de cazare s-au prezentat patru persoane.Poliţia Timiş a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în cazul deratizării dintr-un bloc din Timişoara, de pe strada Mioriţei, în urma căreia trei persoane au decedat şi mai mulţi adulţi şi copii au ajuns la spital."În urma primelor verificări s-a stabilit că este vorba despre o societate comercială care a efectuat activităţi de deratizare. S-a mers pe acest fir, am căutat să vedem dacă au mai fost şi alte locaţii unde s-au mai efectuat deratizări, am identificat că mai sunt şi altele două în afară de acest bloc. În continuare facem cercetări, este ancheta în derulare, este dosar penal sub supravegherea unui procuror pentru ucidere din culpă", a declarat luni seara, într-o conferinţă de presă, şeful IPJ Timiş, Alin Petecel.În acelaşi context, şefa Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, Cornelia Malac, a precizat că firma care a efectuat deratizarea în bloc, la solicitarea locatarilor, săptămâna trecută, trebuia să anunţe populaţia vizată.Şeful ISU Timiş, Lucian Mihoc, a detaliat în conferinţa de presă, că în jurul orei 12,40 a primit o informare din partea UPU SMURD Timişoara, că în timp foarte scurt s-au înregistrat trei decese."A fost o suspiciune de intoxicare, fapt pentru care operativ la adresa respectivă am trimis un echipaj CBRN (chimic, biologic, radioactiv şi nuclear) pentru a afla clasa de substanţe. A fost evacuat întregul imobil (parter şi patru etaje) cu 200 de apartamente. În urma efectuării primelor cercetări chimice, efectuate de ofiţerul specialist împreună cu echipajul CBRN, s-a constatat că între etajele III-IV era prezenţa slabă a unei substanţe neurotoxice. S-a descins şi în celelalte apartamente unde s-au înregistrat şi cele 3 decese, unde s-au constatat prezenţa slabă a substanţei neurotoxice, iar la etajul III un nivel mediu de substanţă neurotoxică. Echipajul CBRN mai efectuează cercetări şi la alte două locaţii indicate unde vineri s-a efectuat o deratizare/dezinsecţie de către o firmă, iar procesul verbal întocmit de firmă arată că s-au folosit următoarele substanţe: deadină (100 grame), cipermetrină (concentraţie 6,85%), tetrametrină (concentraţie 1,25%), coformulad şi raticid rodex pastă. Activitatea efectuată de firmă în data de 14 noiembrie a fost făcută la solicitarea asociaţiei de proprietari, noi făcând această primă cercetare în domeniul chimic. Nu s-a constatat prezenţa de substanţe radioactive sau alte substanţe", a afirmat şeful ISU Timiş.Potrivit acestuia, primele măsuri operative luate de ISU Timiş au fost evacuarea întregului imobil, transportarea persoanelor către UPU ale Spitalului Judeţean şi Municipal, continuarea ventilării tuturor spaţiilor, iar la faţa locului se efectuează cercetări de către reprezentanţii Poliţiei şi ai Parchetului.La celelalte două locaţii - două unităţi de alimentaţie publică, un club şi un restaurant - care actualmente sunt închise şi se face prima cercetare, s-au deplasat echipele CBRN, dar nu s-au identificat persoane intoxicate. Însă, pentru a preîntâmpina orice situaţie, a fost interzis accesul şi va urma ventilarea acelor spaţii. AGERPRES / (AS - autor: Roberto Stan, editor: Karina Olteanu, editor online: Gabriela Badea)