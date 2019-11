Ioana Filimon analizează cei mai sexy bărbaţi de la noi!...

14:30

Laurette trăieşte clipe de groază! Vedeta trece printr-un episod prin care nu ar trebui să treacă nicio mamă. Fiica acesteia a fost victima bulling-ului în şcoala în care învaţă, iar actele de violenţă asupra ei au fost declanşate de culoarea pielii.După ce şi-a văzut micuţa plină de sânge şi maltratată, Laurette a scris un mesaj cutremurător pe pagina sa personală, în care a apelat la ajutorul ministrului Educaţiei şi Cercetării, Monica Cristina Anisie. Chiar dacă multe persoane de pe meleagurile româneşti cred că fenomenul bullying-ului nu este atât de des întâlnit în instituţiile de învăţământ naţionale, lucrurile nu stau deloc așa. Mulţi copii sunt agresaţi şi hărţuiţi, atât din cauza statului financiar precar pe care îl au părinţii, cât şi din cauza culorii pielii, lucru care s-a întâmplat şi în cazul fiicei lui Laurette. “Toata copilaria mea, si mai apoi adolescenta au fost umbrite de rautatile colegilor de scoala legate de culoarea pielii mele. Am sperat ca odata cu trecerea la democratie, cu eliberarea de sechelele comuniste, cu deschiderea catre Vest, cu evolutia sociala, aceste lucruri vor disparea. Discriminarea rasiala in Europa anului 2019 pare scenariu de film.Din pacate, copila mea traieste acelasi scenariu pe care si eu l am suportat cand aveam varsta ei. Pentru ca este de culoare. Pentru ca scoala in care invata NU ia masuri. Pentru ca parintii copiilor care o jignesc si o fac zi de zi iau asta ca pe o normalitate. Pentru ca violenta este, practic, una din materiile care se «preda» cu brio in scolile din Romania.” a spus Laurette.Şi Laurette a fost victima bulling-ului din cauza culorii pielii, dar speranţa că fiica ei nu va avea parte de aceeaşi soartă, dat fiind că fac parte din generaţii diferite, a existat, până în clipa în care a ajuns plină de sânge acasă. Serena a fost maltratată de un coleg, alegându-se cu un dinte spart. Dar nu asta este cea mai gravă problemă! Psihologii atenţionează că traumele căpătate de micuţii agresaţi de colegi, pot avea repercursiuni grave în viaţa acestora.„Joi, fetitei mele i-a fost sparta dantura de catre un coleg care nu e la primul incident de genul acesta. Bullyingul repetat la care este supusa Serena de catre acest copil a fost tolerat de scoala, plangerile mele ai fost considerate «rasfat tv». Astazi ma vad nevoita sa cer public doamnei ministru a Invatamantului sa ne faca dreptate. Da, suntem de culoare. Dar asta nu ne face neoameni. Copilul meu este un copil educat crescut cu mult sacrificiu de o mama singura. Copilul meu nu trebuie batut, scuipat, batjocorit doar pentru ca are o alta culoare a pielii.” a continuat Laurette.Ce măsuri a luat Laurette după incidentul cutremurătorChiar dacă primul impuls a fost acela de a merge la şcoală şi a-şi face dreptate de una singură, Laurette a mărturisit ca a reuşit să îşi ţină în frâu instinctul de „a călca în picioare tot în jur” şi a încercat să caute dreptate la conducerea şcolii. Din păcate, mulatra s-a lovit de o muşamalizare intensă a întregului incident, motiv pentru care a apela la ajutorul superiorilor.„Asa ca cer public doamnei ministru, dascal la randul ei, sa mi ajute fetita. Sa-i spuna dansa ca scoala nu inseamna numai batai si jigniri, ci este locul in care va invata sa scrie, sa socoteasca, sa rada, sa respecte, sa pretuiasca, sa iubeasca, sa isi faca prieteni si sa isi aminteasca, peste ani, cu drag si nostalgie de «doamna» ei. Va rog nu-mi schingiuiti sufletul copilei mele doar pentru ca s a nascut mulatra”, a scris Laurette Atindehou pe pagina ei de Facebook.