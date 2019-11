Cazul deratizării din Timişoara: 16 copii şi 4 adulţi, internaţi în spital / Patronul firmei a fost reţinut

08:00

Avertizările vizează, până la ora 10.00, judeţele Caraş-Severin şi Alba, până la ora 9.00 judeţele Buzău şi Cluj, iar până la ora 8.00. Ialomiţa, Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman şi Gorj. Ceaţa duce la scăderea vizibilităţii local sub 200 m, izolat sub 50 m. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzii A3 Bucureşti - Ploieşti traficul rutier se desfăşoară în condiţii de ceaţă densă, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub...