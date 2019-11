Consiliul Afaceri Generale al UE se reuneşte la 19 noiembrie 2019 la Bruxelles

00:00

Un urs în vârstă de aproximativ 5 ani, care cântărea circa 250 de kilograme, a fost omorât, luni seara, pe Drumul Naţional 13A, în zona localităţii Ghindari, după ce a fost lovit de o maşină, motiv pentru care prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa, a convocat la faţa locului Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi factorii responsabili în astfel de situaţii."În ultima perioadă avem foarte mulţi urşi care coboară în zonele locuite, în perimetrul localităţilor, pe căile de acces, am avut incidente grave cu două persoane ucise de urs. În această seară am fost alertaţi prin sistemul 112 că un urs a fost lovit de o maşină pe drumul naţional dintre Târgu Mureş şi Sovata, spre ieşirea din comuna Ghindari. Am convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi într-un timp record am fost prezenţi în localitate, inclusiv medicul veterinar din localitate şi medicul veterinar de la DSVSA. Am convocat medicul care deţine armă cu tranchilizant pentru a o folosi la nevoie. Până am ajuns la faţa locului medicul a constatat decesul ursului, dar apreciez faptul că membrii Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi cei care au atribuţii în astfel de situaţii au fost prezenţi într-un timp foarte scurt la faţa locului pentru a urma procedurile prevăzute de lege în această situaţie", a declarat Mircea Duşa.Prefectul a spus că în ultima perioadă pe raza judeţului Mureş cinci urşi au fost loviţi de maşini şi de fiecare dată s-a intervenit prompt."Am avut cinci accidente pe drumurile naţionale şi pe drumurile judeţene din judeţul Mureş. Cinci urşi au fost loviţi de către maşini, de fiecare dată s-a intervenit, am avut o situaţie mai deosebită cu acel urs care nu era pe drumul naţional, ci era într-o poiană, după ce a fost lovit de o maşină, la Lunca Tecii, dar şi în această situaţie, după intervenţii repetate la Ministerul Mediului, am primit în aceeaşi zi autorizaţia de extragere şi după constatarea făcută de medic, că prezenta leziuni foarte grave care îi pot pune în pericol viaţa, a fost extras după ordinul de la ministrul Mediului şi autorizaţia de la APM Mureş", a arătat Mircea Duşa.Şoferul maşinii, Attila Szabo din Miercurea Ciuc, a declarat presei că se deplasa spre casă şi că, deşi nu rula cu viteză, întrucât ştia că în zona respectivă mai coboară ursul, a văzut animalul doar în momentul în care l-a lovit."Mi-a apărut ursul în faţă fără să am timp de reacţie, nu am mers cu mai mult de 50 km/h, nu am avut timp nici să mă sperii A mai fugit 10-15 metri şi după aceea a căzut. Animalul are 250 de kilograme. (...) A apărut aşa de brusc, aveam maşină pe contrasens cu farurile aprinse şi am observat doar când l-am lovit. Paguba mea e cam de 1.000 de euro aproximativ", a declarat şoferul maşinii. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Karina Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru)