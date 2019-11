Povestea cutremurătoare a celui mai chinuit urs din România: Max, prietenul turiştilor de la Castelul Peleş - FOTO

10:00

Titi Aur îi îndeamnă pe şoferi să nu se bucură la câţiva bani economisiţi după achiziţionarea anvelopelor a mâna a doua, pentru că această „afacere” îi poate costa viaţa: „Cauciucurile la mâna a doua nu sunt o variantă sub nicio formă. Pentru că, potrivit legii, pot să merg cu cauciucul până când adâncimea canalului este de 1,6 mm. Sub această valoare, nu mai este legal. Cauciucul nou are 8 mm adâncimea. Cauciucul are cea mai bună aderenţă când este abia fabricat. Cu fiecare minut care trece, e...