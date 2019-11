Informații explozive în cazul tragediei din Constanța, unde 3 artiste au ars de vii. Azi se dă sentința definitivă în dosarul Beirut

08:00

Procurorii l-au reținut în această dimineață pe patronul firmei care a efectuat deratizările în două blocuri de locuințe din Timișoara – în decurs de câteva zile, au murit un copil de 3 ani, un bebeluș de 9 zile și mama lor. Ieri, întreg blocul a fost evacuat, iar reprezentanții de la ISU Timiș au anunțat că, […] The post Informații noi în cazul tragediei din Timișoara: patronul firmei care a efectuat deratizarea, reținut. Medicii au internat 16 copii și 4 adulți appeared first on Cancan.ro.