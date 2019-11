Viorica Dăncilă, mesaj dur pentru Klaus Iohannis: ”Am avut prea mult timp un președinte-spectator la Cotroceni!”

09:00

Concursul LIVE organizat pe postul Etno TV – telespectatorii trebuie să descopere, spre exemplu, un prenume feminin care conține 4 de A – are o desfășurare halucinantă, iar în mediul online a fost postat un mesaj în care o internaută își exprimă dezamăgirea. Femeia a tot încercat să dea răspunsul corect – ”Anastasia” -, sunând […] The post „Găsiți prenumele feminin cu 4 de A”. Ce a pățit o româncă după ce a sunat la 1204 și a vrut să dea răspunsul corect la concursul live de la Etno TV appeared first on Cancan.ro.