Fifor, comparaţie controversată: La alegerile din 2018, Putin nu a participat la nicio dezbatere. Exact ca Iohannis

Geambazi, la ieşire de la DNA: Dacă statul român are bani negri, înseamnă că am spălat banii negri Vasile Geambazi, nepotul lui George Becali, a declarat, marţi, la ieşirea de la audierea de la sediul DNA, că acuzaţiile din dosar sunt de spălare de bani, precizând că "dacă statul român are bani negri înseamnă că am spălat banii negri". Întrebat, la ieşirea de la DNA, daca este vorba despre bani negri, Vasile Geambazi a răspuns: „Dacă statul român are bani negri înseamnă că am spălat banii negri....