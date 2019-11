Momente delicate pentru Micul Hercule și familia lui. Fratele lui Giuliano Stroe a fost operat de urgență

10:00

Marți, începând cu ora 21:45, se va disputa partida Țara Galilor – Ungaria, din cadrul rundei a 8-a a Grupei E din Preliminariile Euro 2020. Miza confruntării este reprezentată de obținerea poziției secunde în grupă, ce asigură prezența la Campionatul European. Țara Galilor ocupă locul al treilea în Grupa E, cu 11 puncte câștigate în […] The post Țara Galilor – Ungaria: Meci DECISIV pentru calificarea la Euro 2020! appeared first on Cancan.ro.