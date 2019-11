Suceava: Echipa de cercetători a USV a obţinut cinci medalii de aur şi una de argint la INOVA Budi Uzor

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava (USV) a obţinut cinci medalii de aur şi una de argint la cea de-a 44-a ediţie a Salonului Internaţional de Inventică INOVA Budi Uzor, de la Zagreb, a informat, marţi, purtătorul de cuvânt al instituţiei de învăţământ superior, Codruţ Şerban.Echipa de cercetători care a reprezentat USV în Croaţia, în perioada 13-16 noiembrie, a fost formată din Ilie Niţan, Dan Laurenţiu Milici, Mihaela Poienar, Constantin Ungureanu, Elena Daniela Olariu, Elena Popinciuc, Dumitru Cernuşcă, Cristian Pamparău, Bogdan Breabăn, Cezar Dumitru, Sergiu Paţa, Anna Sabadaş, Alexei Pianîh, Pavel Atănăsoaie, Vasile Toader, Valentin Vlad, Ovidiu Ţanţa, Ciprian Afanasov, Adrian Romanescu, Cristina Prodan şi Radu Pentiuc."Vibromotor" a obţinut medalia de aur şi Cupa "Cea mai bună invenţie inginerească". Această invenţie a primit medalia de aur şi din partea Asociaţiei Mondiale de Invenţii şi Proprietate Intelectuală şi a Universităţii Politehnica Bucureşti. Autorii invenţiei sunt Ilie Niţan, Dan Laurenţiu Milici, Mihaela Poienar, Constantin Ungureanu, Elena Daniela Olariu, Elena Popinciuc, Dumitru Cernuşcă şi Radu Dumitru Pentiuc.Medalia de aur a primit şi invenţia ''Flood protection system in buildings'', autori fiind Mihai Cenuşă, Laurenţiu Dan Milici, Mihaela Poienar, Eusebiu Vasile Toader, Pavel Atănăsoae, Cezar Dumitru Popa, Alexei Pianîh şi Anna Sabadaş.Tot medalii de aur a obţinut şi Cristian Pamparău cu lucrarea ''Prototype for a 3D-Desktop using a holographic interface for Accessing Digital Content in Augmented Reality''.Lucrarea ''Clutch based thermocouple'', avându-i ca autori pe Dumitru Cernuşcă, Dan Laurenţiu Milici, Ilie Niţan, Mihaela Poienar, Paţa Sergiu, Mihai Cenuşă, Bogdan Breabăn şi Cezar Dumitru, a obţinut a patra medalie de aur la Zagreb.Cu medalia de argint pentru ''System and method for measuring and connecting single-phase electric energy consumers'' au fost distinşi cercetătorii Mihai Cenuşă, Dan Laurenţiu Milici, Adrian Romanescu, Ovidiu Ţanţa, Ilie Niţan, Mihaela Poienar, Pavel Atănăsoaie, Cristina Prodan, Ciprian Afanasov şi Valentin Vlad. AGERPRES / (AS - autor: Silvia Marcu, editor: Irina Poenaru, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: USV / Facebook

