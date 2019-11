Dezvăluiri uluitoare despre cazul de la Brăila, unde o profesoară de franceză s-a dus beată moartă la școală

12:50

Faptul că Nicolae Guță a luat decizia de a-și face un tatuaj pe frunte i-a luat pe mulți internauți prin surprindere. Dar ”Regele manenelor” din România nu a stat prea mult pe gânduri, punându-și dorința în aplicare. Manelistul și-a scris ”Niculae” pe frunte, numai că numele său este ”Nicolae”. Totuși, nu pare foarte deranjat de […] The post Nu este banc! Nicolae Guță și-a tatuat un cuvânt pe frunte, dar l-a scris greșit appeared first on Cancan.ro.