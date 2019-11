Ucraina: Preşedintele Zelenski se declară ''obosit'' de scandalul legat de Trump şi Burisma

18:10

Am primit sub semnăturile conducerii Metrorex un grafic asumat, care arată că putem da în folosinţă Magistrala M5 Drumul Taberei undeva la mijlocul anului 2020, a declarat, marţi, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, la evenimentul organizat de Metrorex pentru marcarea celor 40 de ani de la punerea în circulaţie cu călători a primului tronson de metrou Semănătoarea - Timpuri Noi.Ministrul a subliniat că semnătura pusă pe un document care nu poate fi validat în teren înseamnă "semnătura pusă pe actul de demisie"."Ştiu că vă interesează foarte tare ce se întâmplă cu Magistrala M5 Drumul Taberei. Vreau să vă spun, înainte de a mă întreba voi, că la sfârşitul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare, cel mai târziu, veţi avea în detaliu situaţia M5. Voi face o deplasare acolo, vă voi anunţa când voi face această deplasare şi o să vă prezint exact la virgulă care este situaţia şi de ce suntem din păcate în această situaţie. Nu vreau să vorbesc şi să acuz pe cineva în aceste momente de sărbătoare, dar este inadmisibil să dezinformezi un ministru sau un ministru să dezinformeze opinia publică spunând că această magistrală M5 poate fi dată în folosinţă la sfârşitul anului 2019. Am primit sub semnătura fostului director Aldea (Marin Aldea - fostul director general interimar al Metrorex - n. r.) şi a doamnei director Miclăuş (Mariana Miclăuş - actualul director general interimar al Metrorex - n. r.) un grafic asumat care, aşa cum s-a spus şi aici în luările de cuvânt, arată că putem da în folosinţă această Magistrală M5 undeva la mijlocul anului 2020", le-a spus Bode jurnaliştilor.Întrebat de când ştia fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc că darea în folosinţă a Magistralei M5 nu se va putea realiza la finele lunii decembrie 2019, aşa cum se anunţase, Lucian Bode a răspuns: "Nu ştiu de când ştiau miniştrii care au fost înaintea mea. Eu în primele zile de mandat am cerut domnului director Aldea şi ulterior doamnei director Miclăuş sub semnătură să-şi asume aceste termene foarte clare"."L-am întrebat pe domnul Aldea dacă l-a informat pe domnul ministru (Răzvan Cuc - n. r.), răspunsul a fost 'da', dar din păcate informarea nu a fost una scrisă şi asumată sub semnătură. Aşadar, eu ştiu din primele zile de mandat şi nu întâmplător am făcut declaraţiile în momentul preluării - acele declaraţii care într-adevăr au surprins opinia publică - spunând: 'Este inadmisibil ca să mai vină cineva, un decident să spună că peste 6 luni dăm în exploatare această linie de metrou, dar din păcate aceasta este situaţia'. Şi v-am spus atunci şi repet: îmi voi asuma orice obiectiv de investiţii ca să-l dau în folosinţă, în exploatare doar în momentul în care voi fi sigur, sub semnătura celor care răspund de aceste obiective, că acest lucru se poate întâmpla. Semnătura pusă pe un document care nu poate fi validat în teren înseamnă semnătura pusă pe actul de demisie. Şi o să vedeţi în viitorul apropiat şi în alte companii aceeaşi practică. Îmi doresc din tot sufletul să evoluăm împreună cu aceşti profesionişti - aşa cum este doamna Miclăuş la Metrorex şi cum sunt şi alţi directori în fruntea companiilor din portofoliul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, dar când spun să evoluăm înseamnă că tragem toţi la aceeaşi căruţă", a subliniat ministrul.Lucian Bode a venit cu metroul la evenimentul organizat de Metrorex la staţia Străuleşti, spunându-le jurnaliştilor că nu a fost prima dată când merge cu metroul."Nu a fost prima. A fost prima din mandatul de ministru. Am venit cu metroul din Gara de Nord până aici în staţia Străuleşti. A fost o călătorie plăcută, pentru că am fost însoţiţi şi de instructori, de liderii de sindicat. Sigur, este un moment festiv, un moment frumos de care trebuie să se bucure toţi angajaţii Metrorex. Am venit special cu metroul până aici ca să dau un semnal cât se poate de clar pentru cei 700.000 de bucureşteni care folosesc acest mijloc de transport sigur şi prietenos cu mediul că suntem preocupaţi de dezvoltarea acestei companii", a dat el asigurări.AGERPRES/(A - autor: Oana Tilică, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Simona Aruştei)