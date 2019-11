Procurorii DNA au anunţat că Gigi Becali şi nepotul său sunt urmăriţi penal într-un dosar de spălare de bani | Reacţia finanţatorul clubului FCSB: Mi-au pus sechestru pe avere. O să mă duc să-i dau în judecată

18:10

18:00 Dăncilă: Referitor la politica externă, preşedinţia rotativă a Consiliului UE pe care România a deţinut-o 6 luni. Am deţinut preşedinţia din umbră, pe timpul preşedinţiei austriece. Am vorbit cu Iohannis, i-am zis că avem dosare pregătite pentru fiecare minister. Rezultatul? În noiembrie, Iohannis a ieşit public şi a zis că nu suntem pregătiţi pentru preluarea preşedinţiei rotative - s-a oferit Finlanda. La puţin timp, după ce toţi au apreciat ce am făcut, Iohannis şi-a asumat rezultatele...