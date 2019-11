Gigi Becali, declarații după ce a fost acuzat de spălare de bani: ”Mi-au pus sechestru pe avere”

13:30

Micul Hercule și familia lui au trecut recent prin momente delicate, după ce doctorii au descoperit o situație medicală gravă la fratele cunoscutului halterofil. Claudio Stroe a fost operat de urgență, iar, în prezent, el se află acasă și speră că recuperarea va fi ușoară și rapidă ca să își poată relua în curând antrenamentele. Citește […] The post Momente delicate pentru Micul Hercule și familia lui. Fratele lui Giuliano Stroe a fost operat de urgență appeared first on Cancan.ro.