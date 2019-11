A început meciul Irlanda de Nord U21 - România U21 din campania de calificare la EURO 2021

19:30

Prezidenţiabilul PSD Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că a călătorit cu transportul în comun şi că un bilet pentru metrou costă 2 lei, în timp ce un bilet cu autobuzul costă între 1,3 şi 1,5 lei. „Am călătorit cu transportul în comun. Un bilet cu metroul costă 2 lei. Sau 2,3 lei. Cu autobuzul nu am călătorit, am călătorit cu metroul, dar ştiu că este între 1,3 şi 1,5. Nu am călătorit cu autobuzul, pentru că nu am putut, am fost premier. Dar cu metroul am călătorit”, a spus Viorica Dăncilă, la...