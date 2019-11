DEZBATERE KLAUS IOHANNIS. VIDEO. Ce părere are președintele despre infrastructura sportivă din România: „Să modernizăm sistemul din 1968”

22:00

Alex Pașcanu (21 de ani, fundaș central) a vorbit după Irlanda de Nord U21 - România U21 0-0, din preliminariile Campionatului European 2021.Vezi AICI desfășurarea partidei„A fost un meci foarte dificil. Ne așteptam la asta. Din păcate, nu a vrut să intre mingea în poartă. Am avut multe șanse de gol. Nu a fost să fie. Ne pare chiar rău, pentru că n-am reușit să-i facem fericiți pe fanii care au venit.A fost un an foarte bun, mai ales după ce am făcut la Euro. ...