Cea de-a XI-a ediţie a Festivalului de teatru pentru deţinuţi MultiArt, la Nottara

23:10

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat marţi că în cei cinci ani de mandat, preşedintele Klaus Iohannis a avut 25 de deplasări externe şi 40 de primiri la Bucureşti, dar nu a văzut "nimic concret" pentru România."În domeniul politicii externe, în cei cinci ani, Klaus Iohannis a avut 25 de deplasări externe şi 40 de primiri la Bucureşti. Nu am văzut nimic concret pentru România. Am văzut că s-a întors din Statele Unite cu o şapcă şi trei poze. Am văzut că a fost la Consiliul European, la Bruxelles, dar nu am văzut nimic despre Schengen, despre MCV, nu am văzut nimic pentru români şi România. Am avut în mandatul meu de premier 41 de vizite externe şi 100 de primiri la Bucureşti. Am căutat ca din fiecare vizită să vin cu ceva concret pentru România, fie cu acordul pe 5G sau cu acordul pe energie nucleară din Statele Unite, fie cu contracte sau investitori din alte state membre ale Uniunii Europene sau state terţe", a spus Dăncilă într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului.Ea a adăugat că Preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene pe care România a deţinut-o în primele şase luni ale acestui an a fost o altă realizare a Guvernului pe care l-a condus."Am pregătit temeinic preluarea preşedinţiei, am deţinut preşedinţia din umbră pe timpul preşedinţiei austriece, am vorbit cu preşedintele Iohannis şi i-am spus despre faptul că avem dosare pregătite pentru fiecare minister, pentru fiecare domeniu, pentru fiecare dosar aflat pe agenda europeană. Rezultatul? În noiembrie, Klaus Iohannis a ieşit public şi a afirmat că nu suntem pregătiţi pentru preluarea preşedinţiei rotative. Finlanda atunci s-a oferit să preia preşedinţia rotativă în locul României. La puţin timp după ce a văzut modul în care a fost gestionată preşedinţia rotativă, când a văzut la final ca am închis 90 de dosare, am avut peste 2.300 de evenimente şi că toţi au apreciat modul în care am gestionat, preşedintele Iohannis şi-a asumat rezultatele preşedinţiei rotative şi a procedat într-un mod total incorect - a felicitat pe toată lumea, mai puţin pe cei care au fost implicaţi şi cei care au muncit în toată această perioadă", a afirmat Dăncilă.Fostul premier a mai spus că în domeniul sănătăţii a crescut salariile medicilor, a dotat spitalele judeţene cu aparatură modernă, a achiziţionat peste 800 de ambulanţe noi şi a finalizat licitaţia pentru achiziţionarea de incubatoare pentru toate maternităţile din ţară."Singurul lucru pe care l-a făcut Klaus Iohannis în domeniul sănătăţii a fost să afecteze programul de rezidenţiat, a blocat Guvernul, a blocat numirea ministrului pentru Educaţie şi astfel a realizat ceea ce ştie cel mai bine - să blocheze", a arătat Dăncilă.Viorica Dăncilă a mai declarat că şi în agricultură Klaus Iohannis "a blocat un ajutor de stat de 30 de milioane de euro pentru fermieri, pentru un sprijin pentru crescătorii de animale".Aceasta a menţionat că pe timpul mandatului său, Iohannis nu a avut nici măcar o deplasare dedicată românilor din diaspora."Mai mult decât atât, chiar dacă s-a deplasat în State, unde avem o mare majoritate a românilor care au plecat din ţară, nu s-a întâlnit cu ei, nu a vorbit despre venirea lor în România şi ce face în calitate de preşedinte ca românii să se întoarcă acasă. Nu a făcut nimic pentru consolidarea relaţiilor cu cei care au plecat în afara graniţelor ţării", a spus Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)