Polonia: Premierul Morawiecki cere Uniunii Europene să suprime paradisurile fiscale

00:10

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat marţi că va face un inventar şi va spune câte broşe şi bijuterii are, adăugând că acestea valorează mai puţin decât cele cinci case ale lui Klaus Iohannis."Să fac un inventar şi o să vă spun, dar credeţi-mă, nu încalc legea. Pentru corectitudine şi abordare imparţială, întrebaţi-l pe domnul Iohannis câte meditaţii a făcut într-un an ca să poată să-şi ia cinci case, cât valorează cele cinci case şi de ce a pierdut-o pe a şasea şi atunci vă spun şi eu cu ceasul, câte broşe am, câţi cercei, va dau toate detaliile. Totuşi, mult mai puţine decât cinci case", a spus Dăncilă într-o conferinţă de presă la Palatul Parlamentului, întrebată câte broşe şi bijuterii are.Întrebată dacă un român îşi permite un ceas de 5.000 de euro, Dăncilă a răspuns: "Dacă a fost membru al Parlamentului European nouă ani de zile, îşi permite şi mai multe. Salariul permite acest lucru şi credeţi-mă că tot ceea ce am făcut pot justifica, fie prin împrumuturile pe care le-am făcut, fie prin salariul meu sau al soţului meu. Nu există nimic să nu pot justifica. Mi-aş dori ca tot mai mulţi români să-şi permită tot mai multe lucruri şi de aceea am crescut pensii şi salarii". AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * #Prezidenţiale2019/Dăncilă: Văd teama de un dialog autentic, văd teama de adevăruri incomode pentru Klaus Iohannis * #Prezidenţiale2019/Dăncilă: Nu eu l-am angajat pe fiul meu la Curtea de Conturi; a fost înainte de a deveni eu premier * #Prezidenţiale2019/Dăncilă: Îmi menţin abordarea privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim * #Prezidenţiale2019/ Dăncilă: Ne asumăm fiecare lider al PSD; Liviu Dragnea a avut şi lucruri bune şi lucruri rele * #Prezidenţiale2019/Dăncilă: Nu am făcut niciun asalt asupra justiţiei * #Prezidenţiale2019/Dăncilă: Miniştrii Cabinetului Orban nu sunt acolo ca să se plângă de greaua moştenire, ci să găsească soluţii * #Prezidenţiale2019/Dăncilă i-a transmis lui Iohannis mai multe întrebări; susţine că acesta nu şi-a respectat promisiunile * #Prezidenţiale2019/Dăncilă: Pentru a se întoarce tinerii în ţară trebuie să creăm condiţiile asemănătoare cu ale celorlalte state membre * #Prezidenţiale2019/Dăncilă: Desecretizarea raportului privind evenimentele din 10 august nu înseamnă că poate fi făcut public * #Prezidenţiale2019/Dăncilă spune că Iohannis a avut 25 de deplasări externe şi 40 de primiri la Bucureşti: Nu am văzut nimic concret pentru România