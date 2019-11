Câți bani primește Inna pentru un concert. Câți lei primește pentru fiecare SECUNDĂ de cântat

01:50

Eugen Mihai Mereuță, cunoscut drept proxenetul care ar fi traficat-o pe Monica Gabor, și-ar teroriza fosta soție. Cei doi au o fetiță de 10 ani, care ar fi văzut și auzit scene de violență, amenințări și multe, multe jigniri. Astfel, mama a cerut ordin de protecție. Magistrații au dat sentința în favoarea femeii devenite ținta […] The post Proxenetul care ar fi traficat-o pe Monica Gabor își terorizează fosta familie. Și-a amenințat fiica minoră că îi va omorî mama: ”O mutilez cu acid sulfuric!” + Fostei soții i-a fracturat două coaste appeared first on Cancan.ro.