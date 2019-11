Doi şefi ai unui hotel din Bistriţa, reţinuţi după ce ar fi pus camere la dispoziţia unor femei care se ocupau cu prostituţia

09:00

Viorica Dăncilă a declarat despre contracandidatul ei, Klaus Iohannis, că acesta este un preşedinte care vrea să acapareze toată puterea în statul român şi respinge un dialog deschis cu presa, dorindu-şi doar "guvernul meu şi parlamentul meu". "„Ce a făcut (n..r.: Iohannis) pentru români, ca să îi aducă acasă? Pentru că românii s-au săturat de lozinci, vor lucruri concrete.Ce a făcut Guvernul? Am implementat Guvernul Start Up Diaspora. Am implementat programe în agricultură şi 1.600 de români s-...