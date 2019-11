Cine a poluat lumea cu cel mai mult plastic în 2019? Coca-Cola este „campioană” pentru al doilea an la rând

Cine a poluat lumea cu cel mai mult plastic în 2019? Coca-Cola este „campioană” pentru al doilea an la rând Autor: Alex Ciutacu Postat la 20 noiembrie 2019 3 afişări Coca-Cola a câştigat „titlul” de cel mai mare poluator cu plastic din lume pentru al doilea an la rând, notează NY Post. Pentru al doilea an la rând, ONG-ul Break Free From Plastic a numit compania cu sediul în Atlanta drept compania care a poluat cel mai mult lumea cu plastic pe parcursul unui an. ONG-ul a realizat un exerciţiu în...

