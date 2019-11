Agresorii poliţiştilor din Vâlcea au fost prinși în Olt. Oamenii legii, bătuți crunt și deposedați de armament – detalii șocante (VIDEO)

09:20

Deși spera să aibă parte de o poveste de dragoste presărată doar cu bucurii, Bianca Drăgușanu trăiește o adevărată dramă cu cel căruia i-a devenit soție în urmă cu aproximativ trei luni. Vedeta a decis să nu mai pozeze într-o femeie fericită și să arate tuturor că lucrurile în relația ei nu sunt deloc roz. […] Dezvăluire-bombă în cazul divorțului. Biancăi Drăgușanu, momentul adevărului: „Nu e normal să trăiești cu teama că te bate"