Vâlcea: Anchetă după ce doi poliţişti aflaţi în misiune au fost loviţi, ameninţaţi şi deposedaţi de arme de mai multe persoane, după o urmărire în trafic, cu focuri de armă

15:40

Adrian Oros, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a anunţat miercuri că susţine propunerea Comisiei Europene exprimată în cadrul Reuniunii AgriFish de a creşte sprijinul financiar alocat programului dedicat susţinerii apiculturii, de la 40 la 60 de milioane de euro pe an, după anul 2022. În plus, el a avertizat că sectorul are nevoie urgentă de măsuri pentru a nu intra în colaps.