Fiul unui fost președinte a fost înjunghiat mortal. Bărbatul susținea o conferință medicală în momentul atacului

Se intampla sa uiti, uneori, ce rol important joaca dormitorul atat in casa ta, cat si in viata de zi cu zi. Piesa centrala a dormitorului, patul, este locul in care iti petreci aproximativ opt ore zilnic. Avand in vedere cate ore din ziua ta ii dedici, este normal sa nu vrei decat ce este mai bun pentru patul tau.