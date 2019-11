Florin Ristei şi fratele său au pornit în aventura vieţii lor: „Asia Express”! Ce problemă întâmpină fiecare dintre ei

16:50

An de an, are loc nelipsita dezbatere despre cea mai ecologică variantă pentru bradul de Crăciun. Producătorii de brazi artificiali susțin că oferă o alternativă pentru tăierea copacilor, pe când cei care cresc brazi pentru vânzare spun că amprenta de carbon a celor artificiali este mult mai mare decât a celor naturali.