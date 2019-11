(Publicitate) Tine microbii la distanta printr-o igiena adecvata

16:30

Adelina Pestrițu s-a întors acasă, după mai bine de o săptămână petrecută în Los Angeles, unde a avut parte de experiențe de neuitat. Vedeta a povestit cum a fost să păşească pe covorul roşu de la Hollywood, unde a primit trofeul Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019. „Am atins-o pe Kim Kardashian, am stat […] Post-ul Adelina Pestriţu, experiențe inedite în America. „Am stat la două mese de Jennifer Aniston apare prima dată în Libertatea.