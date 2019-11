Viorel Moldovan anunță într-un mod spectaculos că vrea să fie selecționer: „Eu sunt costoboc, spaima lui Marcus Aurelius! Mă urc pe cal, iau arma și merg la luptă”

19:40

Laszlo Balint, antrenorul celor de la UTA Arad, a vorbit la finalul meciului pierdut în deplasare cu Rapid, scor 0-2, și spune că lupta la promovare continuă.AICI clasamentul din Liga 2„Speram să scoatem mai mult din acest meci, dar am început timorați jocul. Am avut jucători care au fost puțin apăsați de această atmosferă. Am avut și problema cu accidentarea lui Andrei Rus. E o luptă palpitantă pentru cine privește din exterior. ...