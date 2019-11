Moscova vrea ''să recupereze oportunităţile ratate'' în relaţiile cu Republica Moldova, susţine premierul rus

18:20

Volumul ''Lumea Majestăţii Sale. Jubileul Custodelui Coroanei Române'' a fost lansat miercuri, în prezenţa principelui Radu, la Târgul Gaudeamus Radio România."Cred că e un moment bun ca, la câteva zile de împlinirea 30 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989, să ne dăm seama că ţara aceasta, care ne are pe noi drept urmaşi ai celor care au reuşit la un moment dat să o facă mare şi întregită, a fost marcată în mod fundamental de Casa Regală a României", a spus la lansare Daniel Şandru, unul din coordonatorii volumului, alături de Alexandru Muraru.Potrivit istoricului Filip Lucian Iorga, apariţia acestei lucrări "într-o vreme privilegiată" vorbeşte despre un model pe care Familia Regală şi MS Margareta le-au oferit şi le oferă."Dacă vorbim de ultimele trei decenii, Familia Regală, Majestatea Sa Margareta au reprezentat şi reprezintă o prezenţă care oferă echilibru, oferă un exemplu, oferă un model. Ne arată această instituţie şi persoana care o reprezintă în acest moment că România poate fi şi aşa. Poate fi atentă cu ea însăşi, poate avea memorie, poate fi demnă, echilibrată, se poate dedica unor cauze frumoase, unor cauze nobile. Ne arată că România, cu toate rănile ei, are şansa de a continua pe o cale aşa cum o începuse la mijlocul secolului al XIX-lea", a spus istoricul.Şi pentru actriţa Oana Pellea Custodele Coroanei reprezintă un model."Majestatea Sa Margareta reprezintă pentru mine un model. Am avut privilegiul s-o cunosc cu mulţi, mulţi ani în urmă şi prima imagine pe care am avut-o şi emoţia pe care am avut-o la întâlnirea aceea se repetă de fiecare dată. Şi impresia pe care o am faţă de valoarea reală a unei asemenea personalităţi, fiindcă în afară că este dintr-o familie regală, în afară că este Custodele Coroanei Române, în afară de şi în afară de şi în afară de, Principesa Margareta este o personalitate excepţională prin căldură umană, prin bunătate, prin putere, prin forţă, prin coloană vertebrală, prin demnitate, prin faptul de a şti să fie împreună cu oamenii, prin atenţia cu care se uită când îi dăruieşti un cadou sau când îi dăruieşti un zâmbet, nemaivorbind de educaţie, nemaivorbind de regalitatea în sine", a afirmat actriţa.Apărută la Editura Corint, cartea reprezintă, potrivit coordonatorilor, "un prilej de a o omagia pe Majestatea Sa Margareta printr-un volum jubiliar, în care membri ai Familiei Regale a României, succesori la tron sau membri ai familiilor regale europene domnitoare sau nedomnitoare, colaboratori apropiaţi, prieteni de familie, personalităţi diplomatice, nume importante ale prezentului instituţional românesc şi european aştern amintirile, gândurile sau proiecţiile lor asupra vieţii, misiunii şi destinului Custodelui Coroanei pentru România anului 2020".Structurată pe trei secţiuni - "Cuvinte regale despre Majestatea Sa", "Rolul instituţional al Casei Regale şi al Majestăţii Sale", "Portrete în timp ale Majestăţii Sale"- lucrarea se deschide cu un cuvânt înainte semnat de Principele de Wales."În multele ocazii în care am stat de vorbă cu Custodele Coroanei, am auzit şi am văzut profunda ei hotărâre de a îmbunătăţi şansele la sănătate şi educaţie ale poporului român. În mod special, munca fundaţiei sale şi munca neobosită ca preşedinte al Crucii Roşii Române au fost cu adevărat remarcabile; la fel este şi patronajul său acordat International Award of the Duke of Edinburgh, care aduce un plus de şanse în viaţa celor mai dezavantajaţi din societate. Cu ocazia aniversării a treizeci de ani de la întoarcerea Familiei Regale române, trimit cele mai calde urări verişoarei mele dragi, Majestatea Sa Margareta a României, Custodele Coroanei, şi întregului popor român", afirmă Principele Charles. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Popescu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)