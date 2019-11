Valentin Stan, „omul cu laptopul”, exclusiv la Marius Tucă Show. Ediţie specială LIVE: Cartea lui Iohannis, făcută de „nişte băieţi”. Mi se pare că el nu a citit nimic / Despre greşeala făcută de Dăncilă: Lumea se uită la tractor, nu la remorcă

ORA 19.26 De ce a criticat Stan cartea lui Iohannis: Eu am citit despre UE. Mi se pare că el nu a citit nimic. Am citit cartea, este făcută de nişte băieţi. Unele sunt nişte însăilări OK, altele sunt nişte aberaţii. ORA 19.18 Valentin Stan, despre jurnaliştii care i-au pus întrebări lui Iohannis: Oamenii care au acceptat să participe la chermeză sunt şi ei nişte fenomene. Aşa ceva nu există nici măcar în China. Nu te oferi opiniei publice drept jurnalist şi apoi participi la aşa ceva. Pentru că...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gandul