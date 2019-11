Un medic stomatolog din Iași s-a urcat băut la volan și a lovit patru mașini

13:40

George Karam, patronal restaurantului Beirut din Constanța, condamnat la 8 ani de închisoare după ce trei artiste au murit în urma unui incendiu, a fugit. Potrivit unor surse judiciare, pe numele său a fost emis mandat de urmărire internațională. Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că George Karam, patronal restaurantului Beirut din Constanța, este de […]