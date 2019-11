DINAMO - CEHOVSKIE MEDVEDI // liveSCORE ACUM + FOTO » „Câinii” au ca țintă locul 1 în grupă

20:20

Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu DNA, fiind acuzat de spălare de bani și supraevaluare frauduloasă. Procurorii DNA au decis să-i pună sechestru pe avere, dar Gigi Becali susține că echipa roș-albastră nu va fi afectată de problemel lui. „Problema sechestrului e ca și rezolvată! Vreau s-o contest. Ce importanță are? Steaua n-are nicio problemă cu banii. Echipa are bani în cont. Sunt 3-4 milioane de euro în cont. ...