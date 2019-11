Iaşi: Două transplanturi de cornee, realizate la Clinica de Oftalmologie a Spitalului ''Sf. Spiridon''

19:20

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, cere să se oprească orice fel de legătură politică între factorii poştaşi şi PSD sau orice alt partid, considerând că este "sinistru" să tratezi ca pe o masă de manevră oamenii "care aşteaptă, numără zilele până să le vină pensia"."Există un istoric al relaţiei dintre Sindicatul Poştei şi PSD. Am cerut să se oprească orice fel de asemenea legătură între factorii poştali şi PSD şi de fapt să se oprească orice legătură cu orice partid politic. Nu mi se pare o activitate menită să întărească credibilitatea Poştei Române, aceea de a semna un protocol, aşa cum vă amintiţi că s-a întâmplat în primăvara acestui an înainte de alegerile europarlamentare, între Sindicatul Poştei Române şi PSD. Nu cred că este oportun - şi semnalele le am din toată ţara - nu cred că este oportun ca factorul poştal să exercite şi un rol de agent politic şi cred că trebuie să revină la fişa lui de post, la ce are de făcut, să şi-o facă cu rigurozitate", a afirmat ea.Ministrul a precizat că a primit semnale din judeţul Vrancea, din judeţul Dolj, "din zonele unde liderii PSD amestecă lucrurile, amestecă instituţiile statului român cu cu politica", iar acest lucru "pentru mine este inadmisibil".Întrebată dacă în opinia ei poştaşii au fost mituiţi să facă politică la casele oamenilor, ea a răspuns: "Nu pot să fac această afirmaţie"."Văd un modus operandi din partea unora. Subliniez: unora. Sunt foarte mulţi oameni care-şi văd de treabă în Poşta Română. Mesajele care mi-au venit să ştiţi că mi-au venit de la poştaşii simpli, de la poştaşii simpli care acoperă cele mai dificile zone din ţară şi care povestesc de condiţiile extraordinar de grele în care lucrează şi care mi-atrag atenţia că între conducerea sindicatului şi condiţiile lor de muncă s-a creat o distanţă", a adăugat Violeta Alexandru.Şeful de la Muncă a mai spus că nu se poate implica în contractul de management pe care Poşta Română îl are în acest moment, însă datoria ei este să se asigure că se respectă legea."Nu mă pot implica în contractul de management pe care îl are în acest moment Poşta cu ministerul de resort, nu mă pot implica mai mult decât mandatul pe care îl am. Datoria mea este să mă asigur că se respectă legea şi că nu amestecăm politica cu livrarea unor drepturi pentru cetăţeni. De aceea le-am cerut să se întoarcă la funcţia lor de bază şi să lase politica într-un alt spaţiu. Aici avem de plătit oamenilor pensiile. Sunt oameni care aşteaptă, numără zilele până să le vină pensia. Să nu îi tratăm pe aceştia ca fiind o masă de manevră electorală, pentru că este sinistru să te joci cu vieţile lor şi să faci politică într-o zonă în care nevoile sociale şi de orice natură sunt evidente. Prin urmare, am nenumărate semnale din toate părţile, dar mai ales din zonele conduse de lideri PSD puternici care înţeleg să folosească toate pârghiile pentru a face campanie electorală", a susţinut ministrul.Violeta Alexandru a atras atenţia că vor exista şi sancţiuni în cazul în care acest tip de acţiuni nu va înceta, urmând să se discute cu ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi cu conducerea Poştei Române "în ce condiţii putem continua mai departe colaborarea", referindu-se la angajaţii care continuă acţiunile electorale."Sigur că vor exista şi sancţiuni. Ele trebuie aplicate de conducerea Poştei Române, pentru că are pârghiile necesare. În ceea ce mă priveşte, am considerat că această întâlnire are rol de avertisment, că din partea Ministerului Muncii şi a Casei Naţionale de Pensii va exista o atenţie sporită. Prin solicitarea acestor informări săptămânale va exista o atenţie sporită faţă de modul în care îşi face treaba Poşta Română prin agenţii săi. Acolo unde oamenii îşi fac treaba voi fi prima care va felicita Poşta pentru îndeplinirea impecabilă a contractului. Acolo unde lucrurile persistă, voi solicita bineînţeles să mi se prezinte măsurile care s-au luat şi am solicitat de altminteri şi astăzi să existe această abordare din partea Poştei Române, iar dacă lucrurile persistă voi discuta împreună cu ministrul Transporturilor, cu Poşta Română, în ce condiţii putem continua mai departe colaborarea, dar pentru moment consider că acest avertisment este suficient pentru a întoarce angajaţii Poştei Române în termenii contractului, respectiv în îndeplinirea lor la standardele pe care şi le-au asumat", a subliniat ea.AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Irina Giurgiu)