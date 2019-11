UPDATE Donald Tusk, ales preşedinte al Partidului Popular European pentru următorii trei ani

20:20

Electroputere Craiova se va închide în luna decembrie, când ultimii angajaţi vor finaliza cea din urmă comandă - reparaţia unui transformator de 440 MVA pentru Centrala de la Cernavodă, care a fost executat tot aici, în urmă cu mai bine de 30 de ani, iar acum a fost adus la reparat."În iunie 2019, am fost anunţaţi că se va restructura personalul existent şi va rămâne o formulă restrânsă. După ce s-au dat primele preavize în luna iunie, la Divizia Motoare Electrice, a urmat a doua înştiinţare de disponibilizare prin care ne-au anunţat că se închide activitatea operaţională, deci activitatea de producţie. Ceva era de bănuit, deoarece din 2019 nu s-au mai luat contracte noi, pentru ca personalul existent să poată lucra şi să îşi ia salariile. Motivele au fost pierderile pe care Electroputere le-a generat din activitatea de producţie, care au crescut în fiecare an, la 8-9 milioane de euro ş.a.m.d.. E un singur produs la care se lucrează acum, un transformat de 440 MVA pentru Centrala de la Cernavodă, care a fost executat tot în Electroputere acum 30 şi de ani şi acum a venit la reparat. A mai fost un transformator de 280 MVA pentru Grecia, dar s-a renunţat la acesta. Cum se termină acest transformator, cum vor primi preavize angajaţii care l-au executat", a declarat liderul Sindicatului Electroputere Craiova, Cătălina Tibeică.Potrivit sursei citate, când a început ultimul val de disponibilizări, erau 555 de persoane, din care s-au disponibilizat în primă fază 296 şi acum se disponibilizează diferenţa, şi personal muncitor şi personal TESA. "La Divizia de Maşini Rotative deja s-a închis activitatea, personalul a fost disponibilizat, utilajele au fost conservate, adică acoperite cu folie şi lăsate să stea acolo până cine ştie când", a mai spus Tibeică.În fază iniţială, Electroputere a avut patru divizii: aparataj-electric, care s-a desprins de Electroputere şi a fost preluată de unul dintre foştii directori, care a şi plecat din fabrică, Divizia de Maşini Electrice Rotative, Divizia de Transformatoare şi Divizia de locomotive, care acum câţiva ani a fost preluată de Gruia Stoica, iar reparaţiile de locomotive se fac la Reloc, firmă aflată peste drum de Electroputere. Înainte de iunie 2019 au fost disponibilizări colective, adică persoanele care au dorit să plece au plecat voluntar cu plăţi compensatorii, cum pleacă şi ultimii angajaţi, în funcţie de vechime, adică un coeficient de 0,2 salarii la anul de muncă.Angajaţii care au mai rămas susţin că iniţial pentru ei a fost un şoc când au văzut că nu se mai iau contracte, deşi piaţă exista, inclusiv pe intern. Numai pentru fosta Electrica, ce îşi reface reţeaua, a avut comandă de circa 100 de transformatoare, însă patronul a continuat să trimită pentru plata salariilor şi a celorlalte cheltuieli circa două milioane de euro lunar.Curtea de Conturi a României susţinea, în raportul public aferent anului 2015, că Al-Arrab Contracting Company Limited a încălcat contractul de privatizare a Electroputere SA Craiova încheiat cu AVAS în anul 2007 prin care a achiziţionat pachetul majoritar de acţiuni, întrucât nu a îndeplinit angajamentele asumate, inclusiv pe cele legate de menţinerea a 3.353 salariaţi în cel de al cincilea an investiţional.Potrivit sursei citate, în anul 2012 Electroputere Craiova mai avea 1.021 salariaţi, în loc de 3.353 cum era prevăzut în planul de afaceri asumat de Al-Arrab Contracting Company Limited la privatizare, însă prin contractul de vânzare-cumpărare acţiuni nu s-a prevăzut o clauză penalizatoare pentru nerespectarea obligaţiei privind menţinerea în societate a numărului de personal prevăzut în acest plan de afaceri.Fondată la 1 septembrie 1949 şi destinată producţiei de utilaj electrotehnic greu, numele "Electroputere" este legat de realizarea sistemului energetic românesc şi modernizarea sistemului feroviar şi urban. Primele transformatoare de forţă au fost realizate în concepţie proprie începând cu anul 1951, producţia de transformatoare dezvoltându-se atât prin creşterea puterii nominale, cât şi prin folosirea de materiale noi pentru miezuri magnetice. În perioada 1960-1965 se diversifică producţia şi se achiziţionează licenţa ELIN Austria pentru autotransformatorul de 200 MVA şi licenţa ASEA Suedia pentru transformatorul locomotivei electrice.Etapa 1965-1975 este caracterizată prin reorganizarea fabricaţiei de transformatoare, construcţii de noi hale de fabricaţie şi realizarea cu forţe proprii a transformatoarelor de 400kV şi de 400MVA. Primul transformator de 440MVA, cel mai mare livrat în România, a fost construit în 1987 pentru Centrala Nucleară Cernavodă.În perioada 1949-1960 au fost produse locomotive electrice de mină şi de tramvaie, iar din 1960 s-a trecut la fabricaţia de locomotive Diesel electrice fabricate timp de 15 ani sub licenţa BBC Elveţia şi a locomotivelor electrice de 4100 kW sub licenţa ASEA Suedia, după care au fost integrate complet şi au căpătat eticheta "fabricat în România". După anul 1989, activitatea fabricii de locomotive a fost axată pe modernizarea şi reparaţia capitală a locomotivelor tip LDE 2100 CP şi a locomotivelor electrice de 5100 kW.Fabricaţia de maşini electrice rotative a început în anul 1950, asimilându-se peste 400 de tipuri de maşini electrice. Pe baza cercetării proprii, precum şi a introducerii în fabricaţie a unor licenţe de la BBC şi ASEA, în perioada 1965-1970 s-a extins clasa de izolaţie ‘F' la întreaga fabricaţie, Electroputere fiind printre primele firme din Europa în acest domeniu. În perioada 1980-1985 s-au asimilat şi executat, pe bază de licenţă General Electric Canada şi Ansaldo Italia, motoare electrice pentru centrale nucleare.Datorită unui însemnat volum de investiţii, cooperării cu firme de prestigiu din Elveţia, Suedia, Franţa, Germania şi Italia, precum şi a eforturilor unui mare număr de specialişti, marca Electroputere a devenit cunoscută în peste 100 de ţări de pe toate meridianele globului.Din 1991, s-a constituit în societate pe acţiuni şi a intrat într-un proces de restructurare care a constat, în cea mai mare parte, în concedieri masive de personal. După mai multe încercări eşuate, Electroputere a fost privatizată în luna noiembrie 2007, pachetul majoritar de acţiuni de 86,28% fiind cumpărat de la statul român de firma saudită Al-Arrab Contracting Company Limited cu 2,34 milioane euro. Chiar dacă la cumpărare reprezentanţii firmei saudite au anunţat că nu vor vinde terenul, ci vor dezvolta activitatea fabricii, la sfârşitul anului 2011 au vândut dezvoltatorului imobiliar K&S Developments circa 12 hectare de teren din curtea societăţii cu un preţ vehiculat de 30 milioane euro, unde a fost ridicat un mall care poartă numele de ElectroputereParc. AGERPRES/(A, AS - autor: Maria Mitrică, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea)