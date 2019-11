MAE: Aurescu a precizat la Bruxelles că România nu împărtăşeşte opiniile conform cărora NATO este în criză

00:20

Două dintre vocile cele mai promiţătoare ale momentului, soprana Nathalie Peńa Comas, din Republica Dominicană şi tenorul Franz Gürtelschmied, din Austria, pregătiţi la Viena de unul dintre cei mai căutaţi profesori de canto din lume, Irina Gavrilovici, instruiţi la Academia Sighişoara, au oferit, miercuri seara, un concert de excepţie la ediţia a III-a a Balului Palatului, singurul bal cu specific vienez din regiune."Sunt doi solişti foarte talentaţi, tenorul Franz Gürtelschmied este o creaţie a mea, a început cu mine de la o voce mică şi gri şi a dezvoltat o voce în stil italian, cu o vocalitate romană, cum este şi vocalitatea românească. Are o voce foarte frumoasă, un temperament superb şi este, în momentul de faţă, probabil cel mai distins tânăr tenor din Viena, generaţia 30. Soprana Nathalie Peńa Comas a studiat cu mine în ultimul timp, a fost la Academia Sighişoara în vară, are un timbru superb, o voce foarte extinsă, din grav până în acut şi cântă un program foarte variat la Balul Palatului. Unul dintre organizatorii evenimentului Balul Palatului a fost la concertul clasei de canto de la Academia Sighişoara, din vara acestui an, a fost un concert fulminant, a fost impresionat şi ne-a invitat să colaborăm. Am venit cu mare respect şi bucurie, fiindcă Târgu Mureş este un oraş cultural, cu o orchestră foarte bună. Din tinereţea mea, încă de când studiam, am făcut un concert aici, în Sala Mică, de care îmi amintesc foarte bine şi am venit pentru că este o deschidere spre cultură, spre lucruri frumoase. Este în stil vienez, m-a impresionat lucrul acesta fiindcă sunt româncă şi mă impresionez", a declarat Irina Gavrilovici.Fondatorul Academiei Sighişoara, violonistul elveţian de origine română Alexandru Gavrilovici, fost prim concertmaistru al Orchestrei Simfonice din Berna timp de 30 de ani, a declarat că acest festival-şcoală, ajuns în acest an la ediţia a 26-a, îşi prezintă "fructele" la Balul Palatului."Prezenţa concretă la bal sunt 'fructele' Academiei Sighişoara care sunt puse pe masa târgumureşenilor, fiindcă din Târgu Mureş am avut întotdeauna un sprijin inimos, eficace, din partea Azomureş, care ştie din dimensiunile economice pe care le realizează să sprijine cultura şi ca atare sunt extrem de încântat că ceea ce facem la Sighişoara vine şi la Târgu Mureş. Apreciez că acest bal este făcut bine, cu bun gust, cu grijă şi bine organizat. Este minunat, acest Palat al Culturii este magic, este primul loc în care m-am produs ca violonist după 15 ani de exil şi iată că sunt aici", a spus Alexandru Gavrilovici.Concertul susţinut de Nathalie Peńa Comas şi de Franz Gürtelschmied a fost acompaniat de Orchestra Simfonică din Târgu Mureş, dirijată de maestrul argentinian Pablo Boggiano, stabilit la Viena.Coregrafia ediţiei a III-a a Balului Palatului a fost asigurată de Clubul Sportiv Dance Art, condus de Katalin şi Marton Janos Somodi, iar în cadrul manifestării, pe lângă spectacolul de dans susţinut de dansatori profesionişti, a fost organizat şi un spectacol în interpretarea corpului de balet al Operei Naţionale Române Cluj-Napoca.În ultima parte toţi participanţii au fost invitaţi pe ringul de dans, în acordurile Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş, sub bagheta maestrului Pablo Boggiano.În cadrul manifestării, organizatorii Balului Palatului au donat Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş patru partituri tipărite în Germania, conţinând compoziţii ale lui Ludwig van Beethoven, Hector Berlioz şi Wolfgang Amadeus Mozart."Balul Palatului este un eveniment amplu, care durează aproape patru ore. Este un prilej de a asculta muzică de calitate, un prilej de a dansa vals în acordurile Orchestrei Filarmonicii din Târgu Mureş şi un prilej foarte bun de socializare. (...) Filarmonica de Stat ca instituţie a Consiliului Judeţean este beneficiara donaţiei pe care Balul Palatului o face comunităţii în ansamblul ei. De muzica filarmonicii se bucură toţi cei care vin la spectacolele săptămânale de joi şi la spectacolele extraordinare care au loc pe scena Palatului Culturii. Donaţia din acest an constă în patru partituri foarte importante: Simfonia Nr. 6 'Pastorala' de Ludwig van Beethoven, Simfonia Fantastică de Hector Berlioz şi două partituri ale lui Wolfgang Amadeus Mozart, Simfonia 36 şi Simfonia 41 'Jupiter', pe care le-am achiziţionat de la o imprimerie germană, specialişti în imprimarea unor asemenea capodopere", a declarat Cristina Manoilă, unul dintre organizatorii manifestării. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)