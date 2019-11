Bihor: Seminar naţional 'Şcolile slovace, încotro?' şi un festival-concurs în premieră, organizate de UDSCR

07:20

Numărul cazurilor de afecţiuni oncologice tratate la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Miercurea Ciuc este în creştere de la an la an, specialiştii făcând un apel la pacienţi să se prezinte din timp la medic, pentru ca şansele de vindecare să crească.Medicul oncolog Csató László Szilárd, de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, a declarat presei că în acest an s-au înregistrat opt mii de consultaţii, fiind descoperite 392 de cazuri noi.În Harghita, potrivit estimărilor dr. Csató, cele mai întâlnire sunt tumorile de colon, cele mamare, tumorile pulmonare şi cele de prostată.Observaţiile medicului specialist mai arată că în zonă se întâlneşte mai des cancerul tiroidian, dar şi tumorile cutanate, în special la persoanele în vârstă.În ceea ce priveşte vârsta pacienţilor, majoritatea au între 55 şi 75 ani, dar sunt întâlnite şi cazuri extreme, de pacienţi foarte tineri, fiind observată şi o creştere a numărului celor care au sub 45 de ani şi se îmbolnăvesc de cancer."Majoritatea pacienţilor depistaţi cu tumori maligne au vârste între 55 şi 75 de ani, dar am întâlnit şi cazuri extreme, de exemplu o pacientă de 22 de ani, cu o tumoră mamară. Cu toate că majoritatea sunt persoane vârstnice, am observat că din ce în ce mai mulţi tineri sub 45 de ani se îmbolnăvesc de cancer. Nu ştim explicaţia, eu zic că nu o ştie nimeni, responsabili pot fi factorii exogeni: stilul de viaţă, alimentaţia, consumul de alimente bogate în grăsimi care favorizează apariţia în special a cancerului mamar şi factorii endogeni cum ar fi, de exemplu, balanţa hormonală în apariţia cancerului mamar. Din ce în ce mai puţine femei nasc şi când nasc, o fac la vârstă mai mare", a explicat dr. Csató.Potrivit sursei citate, o problemă o reprezintă faptul că pacienţii, mai ales cei din mediul rural, se prezintă foarte târziu la medic, atunci când nu se mai poate facenimic, chiar dacă există screening pentru depistarea cazurilor de cancer mamar, de col uterin sau de colon."Vin cu cancere în stadii avansate, vedem cazuri şocante, când nu se mai poate face nimic. Eu totdeauna spun că orice tumoră malignă se poate vindeca, numai stadiul în care pacientul vine la medic contează. Este crucial, cel mai important factor de prognostic pentru vindecarea tumorii este stadiul tumorii cu care se prezintă pacientul la medic", a punctat medicul de la SJU.Acesta a mai spus că medicul de familie "este cheia" şi "personajul principal" în depistarea tumorilor, datorită legăturii pe care o are cu pacientul."Medicul de familie este cheia lucrurilor aici. Medicul de familie vede cel mai des pacienţii, el este cel care vede evoluţia lor şi este personajul cheie în depistarea tumorilor. Degeaba facem noi campanii, care costă o mulţime de bani, că oamenii nu au cunoştinţă de o mulţime de lucruri. Sau se gândesc că lor nu li se poate întâmpla. Un alt motiv este teama, îşi zic mai bine nu mă duc, că atunci nu ştiu ce am. Medicul de familie, care are o legătură mai apropiată cu pacientul, poate să-l îndemne să meargă la specialist, să îi explice că nu îl costă nimic, mai ales în cazul celor cu câteva sute de lei pensie, care nu-şi permit să plătească o ecografie. Medicul de familie îi poate îndruma către medicii specialişti, fiindcă are numerele noastre de telefon, să-l ajute pe pacient să treacă peste mai multe obstacole: economice, emoţionale, chiar şi cele legate de dezinteresul pacientului", a spus dr. Csató.Specialistul oncolog i-a îndemnat pe pacienţi să vină din timp la medic şi să urmeze tratamentele, pentru că timpul este foarte preţios, în astfel de cazuri."Motto-ul meu este că timpul este cel mai preţios atunci când mai este puţin. Trebuie să avem grijă de sănătatea noastră, să mergem periodic la controale. Să vină din timp la noi şi să urmeze tratamentele, fiindcă nu e totuna dacă mai trăieşte o jumătate de an sau cinci ani. Când cineva ştie că mai are puţin de trăit, timpul devine foarte preţios. Sunt situaţii în care niciun medic nu poate ajuta mai mult şi atunci trăiesc cu sufletul împăcat, că am făcut tot ce am putut şi, dacă asta a fost soarta lui, l-am ajutat, nu i-am făcut rău", a conchis dr. Csató László Szilárd. AGERPRES/(A-autor: Gina Ştefan, editor: Karina Olteanu, editor online: Gabriela Badea)