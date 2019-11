Ce vietate au găsit medicii din Iași în ochiul unei bătrâne de 84 de ani. Au înlemnit când au văzut una ca asta

19:20

Marina Dina se află împreună cu familia sa într-o vacanță de cinci stele în Egipt. Astăzi, frumoasa vedetă a trăit câteva emoții puternice în urma unui incident petrecut la bordul iahtului pe care era cu gemenii săi: Aria și Zian. Cei mici, dar și părinții au trecut cu brio peste situația delicată și acum se […] The post Marina Dina, vacanță cu peripeții în Egipt! Cât de sexy arată în costum de baie după ce a născut gemeni appeared first on Cancan.ro.