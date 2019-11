Ziua mondială a salutului

09:20

Ben Affleck este protagonistul filmului 'The way back', un personaj care are multe lucruri în comun cu anii turbulenţi din viaţa actorului în care a fost dependent de alcool, a avut numeroase internări în centrele de reabilitare şi recăderi succesive în patima băuturii, relatează online ziarul spaniol El Pais.Lui Ben Affleck nu prea îi surâde norocul în ultimul timp. La repetatele sale probleme cu alcoolul se adăugă o serie de filme cu impact modest care i-au fragilizat poziţia în industria cinematografică. Noul său proiect, "The way back", pare să fi devenit metafora perfectă a modului în care viaţa personală şi cea profesională se întrepătrund pentru a scoate ceva bun dintr-o experienţă amară. În noul său film, din care au fost lansate primele imagini, actorul îl interpretează pe Jack, un suflet pierdut care şi-a găsit alinarea în alcool pentru a scăpa de depresie. Foto: (c) NINA PROMMER/EPANu trebuie spus mai mult despre asemănarea cu anii tulburi pe care i-a trăit Affleck din cauza dependenţei sale de alcool, de internările sale în centrele de reabilitare şi de succesivele sale recăderi în această patimă - unele dintre ele trăite în faţa camerelor de filmare - care au făcut din viaţa sa un adevărat roller-coster cu internări urmate de beţii monumentale.În film, personajul Jack, interpretat de Aflleck, îi spune soţiei sale care încearcă să-l ajute: "Sunt ok". Însă viaţa de zi cu zi a lui Jack înseamnă să facă duş de dimineaţă şi să bea un păhărel înainte de a pleca la muncă, unde mai bea un păhărel, şi să ajungă apoi acasă unde va bea din nou.Un cerc vicios ce pare să fie întrerupt doar când i se cere să antreneze echipa de baschet, aceeaşi în care jucase pe vremea când era tânăr şi devenise o vedetă a şcolii. Ben Affleck a postat câteva imagini din film pe reţele de socializare, subliniind cât de mult înseamnă pentru el noul său proiect."Sunt foarte mândru de echipa incredibilă pe care o am alături. Aveţi aici câteva scene din "The way back", o poveste despre rezistenţă şi recădere. De văzut în cinematografe în martie anul viitor", a scris actorul pe contul său de Twitter. Nu i-au scăpat nimănui similitudinile dintre filmul realizat de Gavin O'Connor şi situaţia în care se află actorul principal, toată lumea fiind curioasă despre şansa de reabilitare pe care i-o oferă personajului principal reîntoarcerea sa la baschet.'The way back' este primul film care va ajunge în cinematografe după ce Ben Affleck a fost internat în octombrie, timp de 40 de zile, la o clinică de dezintoxicare pentru a-şi trata dependenţele. O problemă recurentă şi deloc ascunsă pe care Affleck a recunoscut-o public, mai ales după recenta publicare unor imagini în care actorul este văzut clătinându-se beat după o petrecere de Halloween în West Hollywood. "Se întâmplă, a fost o abatere, o deraiere, dar voi fi pus din nou pe şine", a declarat el reporterilor TMZ, după ce site-ul a publicat aceste imagini ruşinoase.Înainte de incident, după încheierea tratamentului, actorul făcuse referire la problemele sale şi la dorinţa de a le depăşi. "Combaterea oricărei dependenţe reprezintă o luptă grea care se duce toată viaţa. De aceea o persoană cu dependenţă nu este niciodată în afara tratamentului. Este un angajament cu program complet. Lupt pentru mine şi pentru familia mea", a spus actorul.Familia lui, inclusiv soţia sa, actriţa Jennifer Gadner, continuă să-l sprijine în lupta cu alcoolul, iar industria cinematografică îi oferă noi proiecte, pentru a-l ţine parcă ocupat. Pe lângă lansarea filmului The way back, prevăzută pentru martie 2020, Aflleck filmează la New Orleans drama "Deep water" şi are prevăzută în agendă o adaptare pentru ecrane a cărţii lui Joan Didion, "The last thing he wanted".El o va avea alături pe Anne Hathaway în acest film care prezintă povestea Elenei McMahon, o reporteră a ziarului Washington Post, care renunţă la acoperirea alegerilor primare prezidenţiale din 1984 pentru a îngriji de tatăl ei, după moartea mamei sale. Mai are de asemenea şi un proiect împreună cu prietenul său de o viaţă, Matt Damon, precum şi o colaborare la un thriller erotic care va fi regizat de Ridley Scott.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)