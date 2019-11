Bancul zilei | Ce a pățit un bucureștean după ce a făcut amor, într-un bordel, cu o chinezoaică

23:20

Povestea lui Dieter Stanzeleit, cetăţeanul german care susţine că este fiul Regelui Mihai I, poate deveni, foarte ușor, subiect de carte sau de film. Dieter Stanzeleit susține că este fiul fostului suveran al României, rezultat din căsătoria acestuia cu Nerissa Jane Irene Bowes-Lyon. Căsătoria ar fi fost încheiată, în anul 1939, la Primăria orașului Azuga. […] The post Avem informații de ultimă oră! Fiul nelegitim al Regelui Mihai I a declarat război statului român appeared first on Cancan.ro.