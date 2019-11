Autoritățile din Timișoara au cerut ajutorul armatei în cazul deratizării criminale. De ce a fost trimisă o echipă a MApN

10:50

Klaus Iohannis este marele favorit la casele de pariuri pentru turul doi al alegerilor prezidențiale de duminică, în timp ce Viorica Dăncilă nu este creditată, practic, cu nicio șansă, arată Hotnews. Iohannis are o cotă de numai 1,06, în timp ce Dăncilă are una de 8,00. Practic, dacă cineva pariază 100 de lei pentru realegerea […]