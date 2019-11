Presupus scandal de spionaj între Serbia şi Rusia: Preşedintele Vucic a ordonat o anchetă

11:20

"Bohemian Rhapsody" este una dintre cele mai cunoscute şi cele mai puţin obişnuite melodii ale legendarei trupe rock britanice Queen. A fost compusă de Freddie Mercury pentru albumul apărut în 1975, ''A Night at the Opera''. Durata melodiei este de 6.06 minute şi este alcătuită dintr-o succesiune de segmente ce aparţin diferitelor genuri muzicale, de la baladă la operă, de la rock progresiv la hard rock, de la simfonic rock la pop progresiv.După lansarea ca single, "Bohemian Rhapsody" a devenit un succes comercial, staţionând în topurile britanice timp de nouă săptămâni şi fiind vândute peste un milion de exemplare până la sfârşitul lunii ianuarie 1976, conform site-ului www.bbcamerica.com.A urcat din nou pe primul loc în 1991, după ce a fost relansat, devenind al treilea cel mai bine vândut single al tuturor timpurilor în Marea Britanie. Melodia a beneficiat de un videoclip revoluţionar din punct de vedere al graficii şi al concepţiei.Melodia are un intro a capella, urmat de un segment cântat la pian şi vocal de Freddie Mercury. Urmează partea de baladă în care, rând pe rând, intră celelalte instrumente - chitară, bass, tobe. Pianul rămâne principalul instrument al acestei secţiuni, la finalul căreia celelalte instrumente cresc în intensitate sonoră şi începe secţiunea operă. În pasajele acestei secţiuni se găsesc referiri la diferite personaje - Scaramouche (un clown care aparţine genului italian commedia dell'arte), fandango (un dans flamenco spaniol), Galileo (astronomul florentin), Figaro (personaj din opera ''Bărbierul din Sevilla'' de Rossini), Beelzebub (numele unui demon din Iad) -, dar şi la Coran (Bismillah - în numele lui Allah) ori la Biblie (Mamma mia - trimitere la Fecioara Maria), conform site-ului www.bbcamerica.com.La finalul melodiei, secţiunea de hard rock are o intensitate a sunetelor instrumentelor, dar şi inflexiuni de heavy metal. Potrivit site-ului amintit, ''Bohemian Rhapsody'' este una dintre cele mai ciudate, mai inspirate şi mai puţin înţelese melodii ale trupei Queen, dar şi din istoria rockului. Ea ar putea fi asemuită cu o operă de artă nu doar din punct de vedere al compoziţiei, ci şi al imaginilor din videoclipul piesei.Melodia a fost cântată de Queen în formula Freddie Mercury (lead vocal, pian), Brian May (chitară electrică, vocal), Roger Taylor (tobe, percuţie, vocal) şi John Deacon (chitară bass).După moartea lui Freddie Mercury, în 1991, melodia "Bohemian Rhapsody" a fost înregistrată în varianta în care solişti vocali erau Elton John şi Axl Rose, primul interpretând şi partea instrumentală de pian. Lansarea acestei versiuni a avut loc în 1992.În 2016 a fost lansată o altă variantă, un cover înregistrat de Panic! At The Disco. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Cristian Anghelache, editor online: Adrian Dãdârlat) Sursa foto: Queen / Facebook