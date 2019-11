BBC News despre problema urșilor bruni din România: Atacurile care stârnesc frica în toată țara

14:50

"Academia de Înregistrări" (The Recording Academy), care decernează premiile Grammy, a anunțat miercuri lista nominalizărilor pentru anul viitor, când are loc a 62-a ediție, relatează BBC. "The Recording Academy", a luat în calcul pentru Grammy Awards 2020 cele mai bune piese și albume lansate în intervalul octombrie 2018 - septembrie 2019, când a făcut nominalizările […] Post-ul Nominalizările de la Premiile Grammy 2020. O artistă necunoscută acum un an are cele mai mari șanse de câștig apare prima dată în Libertatea.