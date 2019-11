SGG asigură că procesul electoral de duminică se va desfăşura în condiţii bune

20:10

„Acest lucru nu trebuie să îl stabilesc eu. Eu nu am această aroganţă şi nu îmi place niciodată să vorbesc despre mine. Eu cred că acest lucru trebuie să îl decidă femeile din România. Fiecare are lucruri bune şi lucruri mai puţin bune. Important este să preluam de la toţi lucrurile bune”, a spus Viorica Dăncilă, întrebată de reporterul MEDIAFAX dacă se consideră un model pentru femeile din România. Prezidenţiabilul PSD a susţinut că sunt multe femei în istoria României care pot reprezenta un ex...