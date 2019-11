”Eu nu am nevoie de jacuzzi, mie îmi place să înot în mare”. Dezvăluirea surprinzătoare făcută de Dăncilă, în timpul dezbaterii cu jurnaliștii

18:50

LOTO. Joi, 21 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri din seria Tragerile Speciale Loto ale Lunii Noiembrie de duminica, 17 noiembrie, s-au inregistrat 24.495 de castiguri, in valoare totala de 1.604.813,66 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,34 milioane lei (aproximativ 3,43 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,57 milioane...