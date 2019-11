HOROSCOP. Sfatul Arhanghelului Mihail pentru zodii 22 noiembrie. Gemenii sunt creativi, Săgetătorii trebuie să învețe să râdă

00:20

Brigitte Pastramă a renunţat să îşi mai vândă vila pe care a scos-o pe piaţa imobiliară în luna august. “De vânzare vilă de lux în Dumbrăviţa, cartierul dinspre pădure, situată într-o zonă discretă, liniştită. Teren in proprietate 600 m2, suprafata utila 160 m2 impartiti in doua corpuri de cladire: 100 m2 respectiv 60m2, in care actualmente sunt o bucatarie, o baie si sala de sport. Are piscină de 5x11 m. Se vinde complet mobilată şi utilată. „Toate materialele folosite la finisaje sunt din gama...