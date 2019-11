Ucraina: Mii de manifestanţi contra unei "capitulări" în faţa Rusiei

21:30

Liderul social-democraţilor, Viorica Dăncilă, a caracterizat prestaţia pe care a avut-o ca premier de nota 4, pe o scară de la 1 la 5, precizând că nu poate avea ''aroganţa'' să spună că a avut o guvernare perfectă."De la 1 la 5 - 4, pentru că întotdeauna este loc de mai bine. Nu pot să am aroganţa şi să spun că am avut o guvernare perfectă. Am avut o guvernare eficientă şi pentru acest motiv am spus 4, dar 5... Nu aş putea să spun că iau nota, că am luat nota maximă, pentru că eu cred că au mai fost lucruri care puteau fi făcute mai bine. Am spus 4 pentru că am lăsat în urmă lucruri bune pentru oameni, am făcut multe pentru oamenii cu aşteptări din partea Guvernului României. Am crescut nivelul de trai şi cred că acest lucru este apreciat de către români şi am văzut aprecierea aceasta de câte ori am mers în diferite locuri din ţară. Am ajutat comunităţile locale, indiferent de culoarea politică, pentru că eu cred că am fost un premier al tuturor românilor, cum o să fiu un preşedinte al tuturor românilor. Dar mi-ar fi plăcut să spuneţi de această apreciere de la 1 la 10, pentru că ştiu că ştirea care va apărea va fi 'Viorica Dăncilă îşi dă nota 4', dar nu va apărea scara folosită", a declarat candidatul PSD la prezidenţiale joi, într-o conferinţă de presă la Parlament.Dăncilă a răspuns astfel întrebată fiind ce notă şi-ar da, pe o scară de la 1 la 5, pentru prestaţia sa ca premier. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea)