SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 22 noiembrie

O selecţie de filme internaţionale de comedie va fi prezentată la prima ediţie a Festivalului Bucharest Best Comedy, care va avea loc de vineri până pe data de 27 noiembrie, în Capitală.Potrivit organizatorilor, invitaţi speciali ai festivalului vor fi Radu Mihăileanu şi Horaţiu Mălăele, care vor susţine masterclass-uri pe perioada evenimentului.Proiecţiile vor avea loc la Grand Cinema & More Băneasa, Cineplexx Titan şi Arcub, precizează organizatorii.Selecţia internaţională a festivalului cuprinde zece filme de comedie provenind din toate colţurile lumii - SUA, Anglia, Israel, Franţa, Germania, Italia, Norvegia, Argentina, Singapore - multe dintre ele fiind proiectate pentru prima dată în România. Filmele prezentate acoperă marea majoritate a genurilor de comedie: comedie neagră, comedie fantastică, comedie istorică, comedie socială, comedie politică, comedie dramă, comedie thriller, comedie de autor şi, nu în ultimul rând, comedie romantică.Pentru competiţia românească a festivalului a fost făcută o selecţie a filmelor de comedie produse în ultimii ani.Pelicula "Crazy Rich Asians", în regia lui John M. Chu, va fi proiectată în premieră în România chiar la Gala de deschidere, care va avea loc vineri, de la ora 19,30.O premieră bucureşteană va fi şi pelicula "All About Me", în regia Carolinei Link, un film bazat pe cea mai bine vândută autobiografie - a lui Hape Kerkeling, unul dintre cei mai îndrăgiţi comedianţi şi gazde de televiziune din Germania.Printre filmele care pot fi văzute în festival se numără comedia politică "Vice", în regia lui Adam Mckay, comedia neagră "Rebelles" - regia Allan Mauduit, comedia de tip road movie "Heavy Trip" - regia Juuso Laatio şi Jukka Vidgren, comedia israeliană "Tel Aviv on Fire" - regia Sameh Zoabi, comedia socială "The Party" - regia Sally Poter, comedia bazată pe fantezie "Re Loca" - regia Martino Zaidelis, "Life on the Party" în regia lui Ben Falcone şi "Benedetta Follia" - regia Carlo Verdone.Selecţia internaţională a festivalului este completată de selecţia naţională a filmelor de comedie produse în România în ultimii ani. Această selecţie cuprinde "6,9 pe scara Richter" în regia lui Nae Caranfil, "Două lozuri" - regia Paul Negoescu, "Ghinionistul" - regia Iura Luncasu, "Nunta mută" - regia Horaţiu Mălăele, "Pup-o mă!" - regia Camelia Popa.Conform organizatorilor, Bucharest Best Comedy Film promovează, de asemenea, cineaştii români la început de carieră, scurtmetrajul de debut "Romanian Traditions" în regia lui Pavel Bartoş urmând a fi proiectat în afara competiţiei româneşti. Comedia are la bază o întâmplare reală, petrecută la o nuntă sătească, şi are o distribuţie generoasă: Alexandru Papadopol, Elvira Deatcu, Alexandru Ion, Vladimir Purdel, Ruxandra Maniu şi Adrian Damian.În programul primei ediţii a festivalului sunt incluse 12 masterclass-uri şi două workshopuri destinate filmului de comedie şi se vor desfăşura în perioada 23 - 26 noiembrie, la Arcub. Masterclass-urile vor fi susţinute de Antonio Flamini, Phil Hughes, Claudio Bucci, Liza Reichardt, Martino Zaidelis, Steve Coombes, Nadia Kibout, Vanessa Tonnini, Irina Malcea, Cristina Cepraga. Cele două workshopuri sunt adresate scenariştilor şi actorilor de comedie şi sunt coordonate de Christian Routh, respectiv de Arndt Schwering-Sohnrey. Intrarea este liberă, iar înscrierile se fac în secţiunea Masterclass pe www.bucharestbestcomedyfilm.ro.Prima ediţie a Bucharest Best Comedy Film este organizată de Asociaţia culturală "Grigore Vasiliu Birlic" în parteneriat cu Primăria Capitalei.Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media principal al evenimentului. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu) Sursa foto: (c) Bucharest Best Comedy Film/Facebook.com