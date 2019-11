﻿Două zile până când ne alegem președintele. Cum trăiesc o zi de alegeri sutele de voluntari anonimi care observă corectitudinea votului

20:00

Adrian Mititelu, 51 de ani, patronul echipei din liga a III-a, FC Universtitatea Craiova 1948, are din nou probleme cu legea. Finanțatorului echipei oltene i s-a pus sechestru pe avere din cauza dosarului "Maxitec", în care procurorii DICOT au trimis în judecată 9 inculpați în 2014, printre aceștia numîărându-se și Adrian Mititelu.